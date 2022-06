Marcelo weint bei Real-Abschied: “Ich gehe erhobenen Hauptes”

Am Montagmittag hat bei Real Madrid die Verabschiedung von Marcelo begonnen. Diese läuft äusserst emotional ab, der Brasilianer kann seine Tränen nicht verstecken.

Der Abschied von Real Madrid fällt Marcelo, der im Januar 2007 zu den Blancos kam, offensichtlich schwer. “Ich habe mir selbst versprochen, dass ich versuche, hier normal zu reden. Ich will dem Klub, meinen Mitspielern danken”, begann der 34-Jährige am Montag seine Rede, die er aufgrund von Tränenausbrüchen immer wieder unterbrechen musste.

Marcelo wollte gleich mehreren Leuten dafür danken, “dass ich das Glück hatte, all die Jahre hier zu spielen. Den Trainern, den Zeugwarten, die für mich wie eine Familie waren. Den Leuten, die auf dem Gelände arbeiten, den Sicherheitsleuten. Denen, die im Hintergrund arbeiten.” Er wolle “Real Madrid für all das danken. Ich bin all die Tage meines Lebens mit der Freude aufgewacht, beim besten Klub der Welt zu sein, mit dem besten Klub der Welt Geschichte zu schreiben. Meine Söhne haben gesehen, wie ich in der Lage war, beim besten Klub der Welt zu spielen. Ich will allen danken, die ein Teil dessen waren, das ist für mich sehr wichtig”, so der Brasilianer, der kurz darauf betonte: “Heute ist es kein trauriger Tag, sondern ein freudiger. Wir weinen, weil wir sehr emotional sind, viele Erinnerungen haben. Ich bin sehr glücklich und gehe erhobenen Hauptes.” Marcelo tritt mit insgesamt 25 Titeln von Real Madrid ab – und damit als der Königliche mit den meisten überhaupt.

adk 13 Juni, 2022 13:51