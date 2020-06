Der 24-Jährige wurde beim 3:0-Sieg gegen Valencia in der 74. Minute eingewechselt und erzielte bei seiner ersten Ballberührung nur 30 Sekunden später das wegweisende 2:0. Später lieferte er beim 3:0 durch Karim Benzema auch noch einen Assists. Kein Wunder war Asensio nach der Partie überglücklich: “Ich verspürte grosse Vorfreude, endlich zurückzukehren. Hinter mir liegen Monate harter Arbeit und ich wollte dem Team helfen. Da stecken viele Emotionen und viel Arbeit dahinter. Das Wichtige ist, dass es mir gut geht. Ich bin bereit für den Saisonendspurt”, sagte er.

Auch sein Trainer Zinédine Zidane war über das geglückte Comeback seines Stürmers sehr erfreut: “Das bedeutet viel, vor allem für ihn. Aber auch für uns. Wir freuen uns, ihn wieder auf dem Spielfeld sehen zu können. Am meisten bedeutet das aber für ihn; nach den acht Monaten, die er verletzt war. Wir freuen uns für ihn, auch über das super Tor in einer seiner ersten Aktionen.”

I was waiting for this moment for months. There have been many days of hard work, sacrifice and perseverance. This goal is dedicated to all the people who have helped me and been by my side in this long recovery process. The smiles are back! pic.twitter.com/J6MphN645e

