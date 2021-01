Mariano bei West Ham auf dem Radar

Stürmer Mariano Diaz muss sich bei Real Madrid hinter Karim Benzema einreihen und könnte daher einen Vereinswechsel in Betracht ziehen. Mit West Ham United soll es einen interessierten Abnehmer geben.

An Karim Benzema führt im Sturmzentrum von Real Madrid schlichtweg kein Weg vorbei, weshalb es neben Luka Jovic auch Gerüchte um einen Abgang von Mariano Diaz gibt. Der Dominikaner wurde bereits in den vergangenen Transferperioden mit einem Transfer in Verbindung gebracht, entschied sich letztlich aber für einen Verbleib beim weissen Ballett.

Nach Angaben der britischen “Daily Mail” hat nun aber West Ham United ein Auge auf den Mariano geworfen. Der Premier-League-Vertreter, der kürzlich Sebastien Haller an Ajax Amsterdam verkaufte, sucht händeringend nach einem Ersatz in der Offensive. Real würde seinem Reservisten vermutlich keine Steine in den Weg legen.

adk 11 Januar, 2021 11:48