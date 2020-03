Drastische Massnahme: So will Real Gareth Bale loswerden

Real Madrid will die kommende Saison offenbar unbedingt ohne Gareth Bale bestreiten – und ist zu einer drastischen Massnahme bereit.

Nach Angaben der “Marca” lassen die Königlichen den 30-jährigen Waliser im Sommer sogar ablösefrei ziehen! Dem spanischen Topklub geht es darum, das Rekordgehalt von Gareth Bale zu sparen und woanders einsetzen zu können. Trainer Zinédine Zidane setzt schon in dieser Saison immer seltener auf den Linksfuss.

Die grosse Frage lautet, ob ein anderer Verein bereit ist, das üppige Salär Bales zu übernehmen. Vor Jahresfrist gab es heisse Spekulationen um einen Wechsel nach China. Damals soll der Wechsel vor allem daran gescheitert sein, dass Real noch eine (hohe) Ablöse forderte. Dies fällt nun weg. Ob Bale allerdings tatsächlich ins Reich der Mitte oder auch woanders hin wechseln will, ist unklar. Sein Berater Jonathan Barnett betonte bisher stets, dass es dem Familienvater in Madrid gefällt und er den Verein nicht verlassen will.

psc 19 März, 2020 11:04