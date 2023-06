Mbappé: "Beschlossen, nächste Saison bei PSG zu spielen"

Obwohl er seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei Paris Saint-Germain nicht verlängert, will Kylian Mbappé in diesem Sommer nicht weg. Dies untermauert der Angreifer erneut.

Mittlerweile ist bekannt, dass sich Kylian Mbappé gegen eine Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrages entschieden hat. Das bedeutet aber nicht gleich, dass der 24-Jährige PSG bereits in diesem Sommer verlassen wird. "Ich habe schon früher gesagt, dass ich bei PSG bleiben werde. Ich habe nur beschlossen, nächste Saison bei PSG zu spielen. In einem Jahr können viele Dinge passieren, vor allem bei einem Verein wie PSG", bekräftigte Mbappé noch einmal gegenüber "Telefoot".

Vor allem Real Madrid ist an seinen Diensten interessiert. Die Königlichen müssen sich wohl aber noch ein Jahr gedulden, um es erneut bei Mbappé zu versuchen. Bleibt es dabei, dass er nicht in Paris verlängern will, wäre er ablösefrei.

adk 18 Juni, 2023 16:38