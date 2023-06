Mbappé mit Real Madrid wohl einig - Wechsel spätestens 2024

Kylian Mbappé scheint erpicht darauf, Paris Saint-Germain spätestens 2024 verlassen zu wollen. Mit Real Madrid soll bereits eine Einigung bestehen.

Paris Saint-Germain wurde von Kylian Mbappé bereits darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Angreifer die Option zur Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrages verstreichen lässt. Der Tenor von PSG in der Causa Mbappé lautet: Entweder Mbappé verlängert seinen 2024 auslaufenden Vertrag oder er soll in diesem Sommer wechseln. Demnach warten die Verantwortlichen von PSG nun auf die finale Entscheidung des 24-Jährigen.

Doch eine Entscheidung soll bereits stehen. Laut "footmercato" hat sich Mbappé mit Real Madrid bereits darauf geeinigt, dass er 2024 in die spanische Hauptstadt wechseln wird. Trotzdem scheint bereits ein Wechsel in diesem Sommer möglich. Im Fall eines Verkaufs würde eine Ablöse zwischen 180 und 200 Millionen Euro fällig werden. Ein Verbleib in Paris um eine weitere Saison wäre jedoch lukrativ für Mbappé. Im September dieses Jahres winkt dem Offensivstar eine Treueprämie in Höhe von 90 Millionen Euro. Ob er sich diese entgehen lassen will? Sollte er nicht verlängern, dürfte PSG auf einen Verkauf in diesem Sommer drängen - und Real Madrid könnte dann zuschlagen.

adk 27 Juni, 2023 11:58