Mbappé zu Real Madrid? Ancelotti kommentiert Gerüchte

Kylian Mbappé wird mit einem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Reals Chefcoach Carlo Ancelotti gibt sich gelassen.

Da Kylian Mbappé seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei Paris Saint-Germain immer noch nicht verlängert hat, wird ein Transfer zu Real Madrid immer wahrscheinlicher. Von den weiter stark anhaltenden Spekulationen will sich Carlo Ancelotti aber nicht beirren lassen.

“Ich weiss nichts von Spekulationen, wir denken nur daran, weiter um Titel zu kämpfen. Das Letzte, woran ich denke, ist, was am 30. Juni passieren wird”, sagte der italienische Fussballlehrer am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem LaLiga-Duell mit dem FC Getafe (Sonntag, 14 Uhr).

Ohnehin käme ein Wechsel Mbappés zu Real Madrid erst im Sommer infrage. “Nein, ich werde im Januar nicht zu Real Madrid wechseln. Ich bin bei PSG, ich bin sehr glücklich und werde die Saison hier zu 100 Prozent beenden”, sagte der 23 Jahre alte Stürmer jüngst zu Gerüchten, wonach er bereits im Winter-Transferfenster in die spanische Hauptstadt wechseln könnte.

adk 2 Januar, 2022 11:58