Milan bemüht sich um Verlängerung der Diaz-Leihe

Brahim Diaz hinterlässt nach wenigen Wochen beim AC Mailand einen ordentlichen Eindruck. Der Serie-A-Tabellenführer kann sich offenbar für ein weiteres Leih-Jahr erwärmen.

In 15 Pflichtspielen erzielte Brahim Diaz vier Tore und lieferte obendrein eine Vorlage. Die Verantwortlichen des AC Mailand scheinen angetan von den bisherigen Auftritten des Offensivallrounders.

Nach Informationen des italienischen Portals “Calciomercato” bemühen sich die Lombarden um eine Ausweitung des Leihgeschäfts.

Innerhalb der sportlichen Führungsriege der Mailänder soll man überzeugt davon sein, dass sich Diaz weiter verbessern wird und strebt daher eine erneute Ausleihe an. Ob Real Madrid da überhaupt mitspielen würde?

Eine Kaufoption hatten die Blancos den Italienern nicht zugestanden, was suggeriert, dass an der Concha Espina durchaus Potenzial in Diaz gesehen wird.

In Madrid verfügt der 21-Jährige jedenfalls noch über einen langfristig bis 2025 ausgelegten Vertrag.

aoe 12 Dezember, 2020 15:46