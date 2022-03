Milan buhlt um einen Real-Stürmer Marco Asensio

Der AC Mailand wirft ein Auge auf den spanischen Stürmer Marco Asensio von Real Madrid.

Der 26-jährige Angreifer kam für die Madrilenen in dieser Saison in 33 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei zehn Tore. Viele Spiele bestritt er aber “nur” als Joker. Sein Vertrag läuft im Juni 2023 aus. Eine Verlängerung scheint derzeit eher nicht in Sicht, zudem könnte er im Sommer durch Kylian Mbappé und unter Umständen auch Erling Haaland hochkarätige Konkurrenz erhalten. Auch deshalb rechnet sich Milan bezüglich eines Asensio-Transfers durchaus Chancen aus.

Laut “tuttosport” nehmen die Milan-Verantwortlichen das Gespräch mit Real auf. Ein Problem könnte das Salär in Höhe von 5,5 Mio. Euro sein, das die Rossoneri wohl nicht stemmen können.

psc 31 März, 2022 13:19