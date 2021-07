Milan & Real Madrid sind sich wegen Brahim Diaz einig

Milan wird den spanischen Angreifer Brahim Diaz für eine weitere Saison von Real Madrid ausleihen.

Wie die “Gazzetta dello Sport”und die “AS” berichten, haben sich die beiden Klubs auf ein entsprechendes Geschäft geeinigt. Diesmal soll Brahim Diaz für zwei Jahre, aber ohne Kaufoption an Milan ausgeliehen werden. Bereits in der vergangenen Saison lief er für den Serie A-Verein auf und bestritt insgesamt 39 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm sieben Tore und vier Assists. Die Rossoneri wollten den 21-jährigen Angreifer unbedingt in ihren Reihen halten, was nun wohl gelingt.

psc 15 Juli, 2021 15:55