Milan und Real Madrid einigen sich im Poker um Brahim Diaz

Der AC Mailand und Real Madrid haben sich über ein weiteres Leihgeschäft von Brahim Diaz nach Italien geeinigt.

Der 21-jährige Angreifer war in der letzten Saison an die Rossoneri ausgeliehen und konnte dort mit vier Toren und vier Assists in 27 Ligaspielen überzeugen. Milan wollte Brahim Diaz längerfristig übernehmen – und dies gelingt nun. Laut Transferexperte Gianluca di Marzio leiht Milan den jungen Spanier zunächst für 2 bis 3 Mio. Euro für eine weitere Spielzeit aus. Im Anschluss besteht eine Kaufoption in Höhe von 22 Mio. Euro. Real behält sich ein Rückkaufrecht und könnte in Zukunft eine entsprechende Option für 27 Mio. Euro aktivieren.

Diaz, der einst bei Malaga und später bei Manchester City ausgebildet wurde, wird somit mindestens eine weitere Saison in Italien verbringen.

psc 30 Juni, 2021 15:17