Raiola will einen Topstar bei Real Madrid unterbringen

Star-Berater Mino Raiola gibt öffentlich bekannt, dass er einen seiner Top-Mandanten im Sommer bei Real Madrid unterbringen will.

Dies verriet der 52-Jährige im Gespräch mit der “Marca” und stellte zunächst seine gute Beziehung zu Generaldirektor José Angel in den Vordergrund und führte dann aus: “Ich habe die grosse Hoffnung, dass ich eines Tages einen grossartigen Fußballer zu Real Madrid bringen kann. Areola war nur ein halber Transfer, weil er nur ausgeliehen ist. Ich will einen Fußballer fest dort hinbringen und werde es diesen Sommer versuchen. Es würde mich und meine Fussballer stolz machen, denn Real Madrid ist ein grosser Klub”. Raiola dürfte vor allem an Paul Pogba denken, den er bereits in der letzten Saison zu den Madrilenen manövrieren wollte.

Das Veto von Manchester United verhinderte allerdings einen Transfer. Das Problem für Raiola und auch Pogba: zuletzt hat ManUtd-Coach Ole Gunnar Solskjaer erneut betont, dass er auch in Zukunft auf den französischen Weltmeister zähle.

Pogba ist vertraglich bis 2021 an den englischen Rekordmeister gebunden. Dieser könnte den Kontrakt mittels Option zudem bis 2022 verlängern. Raiola sagt zur Personalie: “Man kann nicht sagen, was passieren wird. Heute weiss man das nicht. Das letzte Jahr zählt jetzt nicht mehr. Wir werden sehen, was passiert.”

psc 19 März, 2020 14:59