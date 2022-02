Mit Benzema nach Paris? Nun herrscht bei Real Gewissheit

Real Madrid trifft am Dienstag (21 Uhr) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf Paris Saint-Germain. Karim Benzema wird die Reise mit seinen Teamkollegen antreten.

Am Sonntag, einen Tag nach dem 0:0 in LaLiga gegen den FC Villarreal, hat Cheftrainer Carlo Ancelotti seinen Kader für den anstehenden Kracher in der Champions League gegen Paris Saint-Germain mitteilen lassen. Zur Freude von Real Madrid reist Karim Benzema mit in die französische Hauptstadt.

https://twitter.com/realmadrid/status/1492860802554073090

Zuvor herrschte bezüglich dessen noch Unklarheit, fehlte der 34 Jahre alte Top-Torjäger nämlich zuletzt aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Neben dem Angreifer schafft es auch Ferland Mendy. Der Linksverteidiger, den ebenfalls Oberschenkelprobleme plagten, steht auch im Aufgebot. Ob beide Akteure in der Startelf sein werden, wird sich erst noch zeigen.

adk 13 Februar, 2022 15:56