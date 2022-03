Mit Kroos gegen PSG? Ancelotti erklärt Einsatzchancen

Noch ist nicht sicher, ob Toni Kroos am Mittwochabend (21 Uhr) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain für Real Madrid starten kann. Sein Trainer Carlo Ancelotti bezog auf der Pressekonferenz Stellung.

Beim vergangenen 4:1-Erfolg von Real Madrid am Samstagabend in LaLiga gegen Real Sociedad fehlte Toni Kroos. Der 32-Jährige muss aktuell noch einen Mikroriss in der hinteren linken Oberschenkelmuskulatur auskurieren. Ob er rechtzeitig fit ist, wenn es gegen Paris Saint-Germain geht?

Dazu sagte Carlo Ancelotti am Dienstag, einen Tag vor dem Champions-League-Kracher: “Ein Spieler, der nicht bei 100 Prozent ist, kann so eine Partie nicht bestreiten. Wenn ich denke, dass Kroos bei 100 Prozent ist, dann spielt er. Wenn ich denke, er ist bei 95 Prozent, dann spielt er nicht.” Die Entscheidung dürfte somit erst am Mittwoch fallen.

adk 8 März, 2022 14:58