Modric wegen Ukraine besorgt: “Bin im Krieg aufgewachsen”

Der Krieg in der Ukraine bereitet auch Mittelfeldstar Luka Modric von Real Madrid Sorgen. Und das aus gutem Grund, widerfuhr dem Kroaten einst Ähnliches.

“Ich bin im Krieg aufgewachsen und wünsche es niemandem. Wir müssen diesen Unsinn stoppen, wo unschuldige Menschen sterben. Wir wollen in Frieden leben. #StopWar”, schrieb Luka Modric, der den Kroatien-Krieg miterlebte, via Social Media. Neben dem 36 Jahre alten Weltfussballer von 2018 schrieb auch dessen Teamkollege Toni Kroos emotionale Worte: “Ich hätte nie geglaubt, dass so etwas heute noch möglich ist… Meine Gedanken sind bei all den unschuldigen Opfern dieses Krieges und denen, die derzeit in grosser Angst leben.”

Bei Real Madrid spielt mit Torhüter Andriy Lunin sogar ein Ukrainer in der Mannschaft. “Wir wissen sehr gut, dass es vor allem für ihn ein schwerer Moment ist. Es ist klar, dass er nicht den Spirit hat, den er zuvor hatte. Er ist besorgt, denn er hat nahestehende Menschen in Kiew, eine Mutter, Freunde. Dass er besorgt ist, ist normal”, sagte Trainer Carlo Ancelotti zuletzt über Lunin.

adk 27 Februar, 2022 17:47