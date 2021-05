Nach Abgangs-Gerüchten: Pochettino bekennt sich zu PSG

Mauricio Pochettino wird mit einem vorzeitigen Abgang von Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Der Argentinier spricht unterdessen aber davon, mit den Franzosen weiterhin Erfolg haben zu wollen. Ein Wechsel dürfte somit vom Tisch sein.

Angeblich sei Mauricio Pochettino bei Paris Saint-Germain, das er erst seit Januar trainiert, nicht völlig zufrieden. Der 49-Jährige würde deshalb mit dem Gedanken spielen, PSG für eine Rückkehr zu den Tottenham Hotspur oder für die Nachfolge von Zinédine Zidane bei Real Madrid zu verlassen. Doch an diesen Gerüchten scheint nichts dran zu sein. Gegenüber dem vereinseigenen “PSGTV” sprach sich der Argentinier am Donnerstag für einen Verbleib in der französischen Hauptstadt aus.

Pochettino liess sich dort wie folgt zitieren: “Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie sich die Spieler an die Veränderungen angepasst haben. Es gibt eine Menge Dinge, die nicht geändert werden konnten oder aus Zeitmangel nicht entwickelt werden konnten. Aber ich denke, dass mit dieser Arbeitsweise und dem Wunsch, andere Arten von Ideen auf dem Spielfeld entwickeln zu können, in Zukunft grosse Dinge möglich sein werden.”

Insbesondere der letzte Satz liest sich angesichts der derzeit kursierenden Gerüchte nach einem Abgang nach einem Dementi. Tottenham Hotspur und Real Madrid gucken somit vermutlich in die Röhre.

adk 27 Mai, 2021 16:55