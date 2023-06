Nach Benzema-Abgang: Real will Kane - und auch Havertz

Real Madrid verliert Karim Benzema und will den Franzosen offenbar durch Harry Kane ersetzen. Und auch an Kai Havertz sollen die Blancos dran sein.

Nach 14 Jahren bei Real Madrid nimmt Karim Benzema Abschied. Der amtierende Ballon d'Or-Sieger steht vor einem Wechsel zu Al-Ittihad. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll dafür Harry Kane von Tottenham Hotspur verpflichtet werden. Im Engländer sehen die Verantwortlichen des spanischen Rekordmeisters angeblich den idealen Nachfolger für Benzema. Vertraglich ist Kane noch bis 2024 an die Spurs gebunden.

Das sorgt für eine gute Verhandlungsposition. Und obwohl mit Kane bereits ein Starspieler verpflichtet werden soll, wollen die Königlichen wohl auch Kai Havertz. Laut dem Online-Portal "Relevo" schmälern die Bemühungen um Kane das Interesse am noch bis 2025 beim FC Chelsea unter Vertrag stehenden Angreifer nicht. Der deutsche Nationalspieler soll von Real Madrid vor allem aufgrund seiner Flexibilität in der Offensive geschätzt werden - und demzufolge ebenso wie Kane seinen Weg an die Concha Espina finden.

adk 4 Juni, 2023 15:20