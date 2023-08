Nächster Schock für Real: Militao erleidet Kreuzbandriss

Nachdem sich Thibaut Courtois am vergangenen Donnerstag einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, hat nun auch Eder Militao einen Kreuzbandriss erlitten. Für Real Madrid ist es der nächste Schock.

Innerhalb von zwei Tagen musste Real Madrid zwei Hiobsbotschaften verkünden: Am Donnerstag hatte sich Thibaut Courtois im Training das Kreuzband gerissen, am Samstag hat sich Eder Militao beim LaLiga-Auftakt gegen Bilbao (2:0) einen Kreuzbandriss zugezogen.

Damit fehlen zwei wichtige Leistungsträger dem spanischen Rekordmeister monatelang. Fürs Tor werden die Königlichen Kepa vom FC Chelsea ausleihen - und in der Innenverteidigung? Offen! Der Transfermarkt schliesst in Spanien am 1. September um 20 Uhr.

adk 13 August, 2023 15:10