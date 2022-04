Neue Details: Dieses Salär kassiert Antonio Rüdiger bei Real Madrid

Antonio Rüdiger verlässt den FC Chelsea im Sommer und schliesst sich ablösefrei Real Madrid an. Jetzt sind Details zum Vertrag des deutschen Nationalspielers bei den Spaniern durchgesickert.

Alleine für seinen Wechsel erhält der 29-jährige Innenverteidiger einen Unterschriftsbonus von 8 Mio. Euro, der über die nächsten vier Jahre verteilt wird. So lange läuft sein Vertrag bei den Madrilenen. Das Basissalär beträgt laut “Marca” 9 Mio. Euro. Zusammen mit den jährlich 2 Millionen “Extra-Verdienst” kommt Rüdiger somit auf ein Jahressalär von 11 Mio. Euro.

Auch sein Beraterteam wird honoriert: 15 Mio. Euro sollen in Form von Provisionen an dieses fliessen. Real zahlt für den gesamten Rüdiger-Deal also 59 Mio. Euro. In Madrid soll der zweikampfstarke Innenverteidiger die in dieser Saison nicht sehr sattelfeste Defensive stabilisieren.

