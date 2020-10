Diesen neuen Vertrag bietet Real Madrid Luka Modric an

Luka Modric hatte jüngst behauptet, dass er seine Aktivkarriere sehr gerne bei REal Madrid beenden würde. Jetzt erhält der kroatische Spielmacher positive Signale seines Vereins.

Nach einem Bericht der “Sport” möchten die Madrilenen den nur noch bis Sommer 2021 gültigen Kontrakt mit dem 35-jährigen Mittelfeldprofi gerne um eine weitere Saison verlängern. Dies dürfte sehr im Sinne von Modric sein, der zuletzt bereits klarstellte, dass er gerne über diese Saison hinaus für Real auflaufen würde.

Trainer Zinédine Zidane setzt auch in dieser Saison weiterhin auf die Routine von Modric, der in drei von vier bisherigen Ligaspielen in der Startelf stand.

psc 14 Oktober, 2020 18:47