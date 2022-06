Neuzugang Tchouameni macht bei Real Madrid gleich eine grosse Ansage

Der französische Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni wird am Dienstagmittag bei Real Madrid offiziell vorgestellt. Der 22-jährige Nationalspieler macht gleich eine grosse Ansage.

Der Defensivstratege will bei den Madrilenen gleich den Ton angeben. Auf der Pressekonferenz zu seiner Präsentation sagt Tchouameni: “Ich will meine Spuren in der Fussballgeschichte hinterlassen und der beste Klub dafür ist Real Madrid. Das ist der grösste der Welt, es ist für mich die beste Entscheidung.” Der 100 Mio. Euro-Neuzugang, der von Monaco nach Madrid wechselte, bestätigt, dass auch PSG an ihm Interesse bekundete. Er sprach deshalb auch mit Mannschaftskollege Kylian Mbappé: “Kylian hat mit mir gesprochen und mich gefragt, ob ich nach Paris kommen will, aber ich habe ihm gesagt, dass ich zu Real Madrid will. Meine Wahl war immer Real – er hat meine Entscheidung verstanden.”

Auf den Anruf aus Madrid hat er sogar gewartet: “Um ehrlich zu sein: Ich hatte schon mit anderen Klubs geredet, aber in meinem Kopf hatte ich immer auch auf Real Madrid gewartet. Als Real Madrid angeklopft hat, habe ich nicht gezweifelt. Ich habe mit meinem Berater, meiner Familie und meinem Verein geredet, um für alle die beste Einigung zu finden. Jetzt bin ich ein Spieler von Real Madrid, was wunderbar ist.”

Nach einem Gespräch mit Trainer Carlo Ancelotti ist er überzeugt, dass er rasch ein Faktor im Spiel der Madrilenen wird: “Ich habe mit dem Trainer vor einigen Wochen gesprochen, während der Verhandlungen, um zu erfahren, was er denkt. Er war wirklich sehr sympathisch und sagte mir, dass ich zu Real Madrid kommen sollte, wenn ich mich weiterentwickeln und einer der besten Mittelfeldspieler der Welt werden will. Denn hier gibt es die Voraussetzungen, um das zu schaffen. Nach der Unterschrift sagte er mir, dass er sehr glücklich sei, dass ich komme.”

psc 14 Juni, 2022 13:49