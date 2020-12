Offiziell: Iker Casillas kehrt zu Real Madrid zurück

Nun ist es amtlich: Goalie- und Klublegende Iker Casillas kehrt zu seinem Stammverein Real Madrid zurück.

Der 39-Jährige wird Assistente des Generaldirektors in der Fundación Real Madrid. Diese Stiftung setzt es sich zum Ziel, den Sport in Spanien und im Ausland zu fördern und ist in verschiedenen Gebieten tätig. Sportliche Aktivitäten spielen ebenso eine Rolle wie Bildungs- und Kulturaktivitäten, Sozialhilfemassnahmen, Internationale Kooperation und Institutionelle Aktivitäten. Iker Casillas übernimmt somit eine neue Rolle bei seinem Stammklub.

Der 167-fache Nationalspieler hatte seine Aktivkarriere im vergangenen Sommer ein Jahr nach einem im Training erlittenen Herzinfarkt beendet.

Comunicado Oficial: Iker Casillas#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 22, 2020

psc 22 Dezember, 2020 11:53