Offiziell: Karim Benzema verlängert bei Real Madrid

Karim Benzema hat seinen Ende der Saison auslaufenden Kontrakt um ein weiteres Jahr bis Juni 2023 verlängert.

Der 33-jährige Franzose spielt mittlerweile seit 12 Jahren für die Madrilenen und ist in der Offensive als Torjäger nach wie vor tonangebend. Wie Real am Freitagnachmittag verkündet, hat Benzema ein neues Arbeitspapier mit Gültigkeit bis 2023 unterzeichnet. Dabei wird auch eine astronomische Ausstiegsklausel in Höhe von 1 Milliarde Euro verankert. Damit soll ein vorzeitiger Abgang verhindert werden.

560 Pflichtspiele hat die Nummer 9 für die Blancos bislang bestritten, dabei kam sie auf 281 Treffer und 144 Vorlagen.

psc 20 August, 2021 14:42