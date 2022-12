Offiziell: Real Madrid sichert sich Supertalent Endrick für 60 Millionen

Was sich in den vergangenen Tagen bereits abzeichnete, ist nun auch offiziell bestätigt: Real Madrid macht das Rennen um ein weiteres brasilianisches Supertalent. Endrick stösst im Sommer 2024 zu den Madrilenen.

Der amtierende Champions League-Sieger hat sich die Transferrechte am 16-Jährigen für 60 Mio. Euro gesichert, wie die beiden Klubs am Donnerstag bestätigen. Der Fixbetrag liegt bei 35 Mio. Euro. Durch Boni können weitere 25 Mio. Euro hinzukommen. Real zahlt ausserdem Steuern in Höhe von 12 Mio. Euro. Endrick wird noch bis Juli 2024 für seinen Stammklub Palmeiras auflaufen und dann mit Erreichen der Volljährigkeit nach Madrid ziehen.

Der Vertrag des Youngsters läuft dann bis 2027, wobei eine Option zur Verlängerung bis 2030 besteht. Real hat sich im Werben um Endrick gegen zahlreiche andere europäische Spitzenklubs durchgesetzt.

Palmeiras, Real Madrid-ESP e os representantes do atacante Endrick chegaram, nesta quinta-feira (15), a um acordo para a transferência do jogador ao clube espanhol em julho de 2024, quando ele completará 18 anos. Os termos e valores da operação são confidenciais. pic.twitter.com/3LgPSEDU0T — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 15, 2022

psc 15 Dezember, 2022 15:30