“Pérez sagte mir, er träumt von Neymar”

Der Ex-Berater von Neymar packt aus, dass Real-Präsident Florentino Pérez noch im vergangenen Jahr vom Brasilianer geträumt haben soll.

Schon öfter gab es Gerüchte um einen Wechsel Neymars zu Real Madrid. Geworden ist daraus bislang noch nichts und ob sich daran etwas in Zukunft ändern wird, ist unklar. Real-Präsident Florentino Pérez soll zumindest im Mai 2019 noch vom PSG-Superstar geträumt haben.

“Ich war einige Male in Madrid, weil Florentino Pérez den Traum hatte, Neymar zu holen. Im letzten Jahr sass ich mit ihm in seinem Büro zusammen, im Mai, und er sagte mir sogar, dass er weiterhin von einer Verpflichtung von Neymar träumt”, verriet Wagner Ribeiro, der ehemalige Bater von Neymar, in einem Interview mit ESPN.

Ob der Präsident der Königlichen auch nach wie vor von einer Verpflichtung des Brasilianers träumt? Dass der Name Neymar in Zukunft mindestens noch einmal an der Concha Espina kursiert, ist jedenfalls nicht abwegig.

adk 26 April, 2020 16:03