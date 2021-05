Pogba zu Real Madrid? Das sagt Berater Raiola

Mittelfeldstar Paul Pogba ist vertraglich noch bis 2022 an Manchester United gebunden. Sein Berater Mino Raiola bringt nun aber wieder einen Wechsel zu Real Madrid ins Spiel.

Im Sommer 2019 wollte Real Madrid Paul Pogba in die spanische Hauptstadt locken, scheiterte aber an den hohen Forderungen von Manchester United. Ob die Blancos und der Franzose in Zukunft noch zusammenfinden werden? “Pogba war immer nur an einer Sache interessiert, die Champions League zu gewinnen, Titel, das ist sein Ziel. Und wir werden sehen, ob das bei United oder bei anderen grossen europäischen Klubs möglich ist”, sagte sein Berater Mino Raiola gegenüber der “AS”.

Der Italiener merkte an: “Für Pogba war es immer eine sehr attraktive Option, in Madrid zu spielen, auch wegen Zidane. Er ist Pogbas Kindheitsheld.” Ein Transfer des Weltmeisters sei aber nach wie vor ein schwieriges Unterfangen, so Raiola.

adk 2 Mai, 2021 11:22