Poker um Donny van de Beek neu eröffnet

Der Wechsel von Donny van de Beek von Ajax Amsterdam zu Real Madrid wurde vor einigen Wochen bereits als so gut wie sicher bezeichnet. Nun könnte wieder Bewegung in die Personalie kommen.

Unterschrieben war und ist noch nichts. Die Coronakrise verändert die Ausgangslage gehörig, wie Berater Guido Albers gegenüber “Voetbal International” erklärt: “Es ist kein Geheimnis, dass das Interesse mehrerer Klubs seit langem besteht. Wir werden sehen, was in den nächsten Wochen herauskommt. Ich wage es nicht, etwas darüber zu sagen und kann es nicht, auch, weil viele Dinge vertraulich sind. Die Situation in den entsprechenden Klubs hat sich geändert und wir müssen uns das genau ansehen.” Neben Real Madrid soll auch Manchester United grosses Interesse an van de Beek zeigen.

Wohin die Reise des 22-jährigen Niederländers führt, ist offen. Klar scheint aber weiterhin, dass der Youngster im Sommer den nächsten Schritt tätigen und Ajax verlassen will. Albers “wagt es nicht, dazu etwas zu sagen, auch weil einige Dinge vertraulich sind, obwohl das Coronavirus die Situation einiger Vereine verändert haben wird und wir uns das jeweils nochmal im Detail ansehen müssen.”

Für van de Beek persönlich sei es “wichtig, eine Entscheidung auf der Grundlage seiner eigenen Gefühle zu treffen und darüber nachzudenken, wo er am besten hinpassen würde und wo er am erfolgreichsten sein wird.”

psc 15 April, 2020 16:13