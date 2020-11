Positiver Corona-Fall bei Real Madrid

Real Madrid hat vor dem anstehenden Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Inter Mailand (21 Uhr) offenbar einen positiven Corona-Fall im Profikader zu verzeichnen.

Laut Angaben der spanischen Sportzeitung “Marca” wurde ein nicht namentlich genannter Spieler am Sonntag bei Real Madrid positiv auf das Coronavirus getestet. Wenn dieser Spieler in einem zweiten Test, den die Madrilenen sechs Stunden vor Anpfiff gegen Inter Mailand am Dienstag bei der UEFA einreichen müssen, immer noch positiv ist, muss er laut Protokoll aussetzen.

Die UEFA verlangt, dass mindestens ein bis zwei Tage vor jedem Champions-League-Spiel PCR-Tests durchgeführt werden, doch die Königlichen seien demnach schon dabei, weitere Testungen durchzuführen. Bislang soll es beim einzigen positiven Fall geblieben sein. Die Blancos spielten erst am Samstag gegen SD Huesca (4:1).

adk 1 November, 2020 17:37