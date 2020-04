PSG beobachtet Reguilon

Bei seiner Leihstation FC Sevilla weiss Sergio Reguilon vollends zu überzeugen. Offenbar ruft dies den französischen Topklub Paris Saint-Germain auf den Plan.

Paris Saint-Germain hält offenbar Sergio Reguilon unter Beobachtung. Wie die “Mundo Deportivo” berichtet, sei Ferland Mendy für die kommende Saison hinten links weiterhin eingeplant, so dass Reguilon Real Madrid bei einem adäquaten Angebot verlassen könnte.

Jetzt kommt wiederum der FC Sevilla ins Spiel. Die Andalusier haben sich Reguilon noch bis Ende Saison auf Leihbasis gesichert und hoffen nach einer erneuten Ausleihe den linken Verteidiger fest an sich binden zu können. Über eine Kaufoption verfügt Sevilla aktuell nicht.

In Madrid durchlief Reguilon sämtliche Jugendstationen. Sein Vertrag an der Concha Espina ist bist 2023 befristet. In der unterbrochenen Saison kommt er auf 25 Pflichtspiele mit fünf Torbeteiligungen.

