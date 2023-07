PSG-Boss Al-Khelaïfi setzt Kylian Mbappé öffentlich unter Druck

PSG-Klubboss Nasser Al-Khelaïfi spricht am Rande der Präsentation des neuen Trainers Luis Enrique auch über die viel diskutierte Personalie Kylian Mbappé. Dabei bekräftigt der Katari, dass der Ligue 1-Klub den 24-jährigen Torjäger auf keinen Fall ablösefrei ziehen lassen wird.

Dies würde geschehen, falls Mbappé sein letztes Vertragsjahr erfüllt und dann im Juni 2024 geht. Der französische Nationalspieler hat immer wieder betont, dass er die anstehende Saison unbedingt in Paris verbringen möchte. Die Worte von Al-Khelaïfi legen aber nahe, dass dies nur geschehen wird, falls sich der Topstürmer doch noch zu einer Vertragsverlängerung durchringt. "Unsere Position ist klar. Wir wollen, dass Kylian bleibt, aber er muss einen neuen Vertrag unterschreiben. Er hat gesagt, dass er nicht ablösefrei gehen will. Falls er seine Meinung geändert hat, ist dies nicht unser Fehler. Wir wollen, dass der beste Spieler der Welt nicht gratis geht", sagt Al-Khelaïfi am Mittwoch auf der Pressekonferenz, an der Luis Enrique als neuer Trainer vorgestellt wird. Gegenüber "Le Parisien" zeigt sich der Klubpräsident "schockiert" darüber, dass Mbappé trotz mündlicher Vereinbarung im kommenden Jahr nun doch ablösefrei wechseln möchte.

Damit wird von Klubseite her öffentlich und sehr bewusst Druck auf Mbappé aufgesetzt. Für PSG scheint es nur zwei Szenarien zu geben: Entweder verlängert der Superstar bis zum Ende dieser Transferperiode oder er wird noch verkauft.

Real Madrid gilt nach wie vor als designierter nächster Klub Mbappés. Wann es zu diesem Transfer kommt, bleibt aber weiterhin offen. Ein kompletter Bruch zwischen PSG und Mbappé scheint angesichts der delikaten Ausgangslage nicht mehr ausgeschlossen.

psc 5 Juli, 2023 17:36