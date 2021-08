PSG erwartet in dieser Woche ein Real-Angebot für Kylian Mbappé

Paris St. Germain ist bislang mit allen Versuchen gescheitert, Kylian Mbappé zu einer Vertragsverlängerung zu bewegen. Die Franzosen rechnen in Kürze mit einem Angebot von Real Madrid.

Die Gespräche zwischen PSG und Mbappé hinsichtlich eines neuen Vertrags fruchten nicht. Dem 22-Jährigen wurde zuletzt ein finanziell äusserst attraktives Angebot für einen neuen Fünfjahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit vorgelegt. Einmal mehr hat der Weltmeister abgelehnt und dem Klub offenbar auch mitgeteilt, dass er nicht verlängern wird.

Laut “RMC Sport” hat Real Madrid auf dieses klare Signal gewartet. Bislang haben sich die Königlichen mit einer Offerte für den Superstar noch zurückgehalten. Im PSG-Lager geht man aber davon aus, dass in dieser Woche, und damit kurz vor Transferschluss, ein Angebot aus Madrid eintrifft. Die Spanier haben zuletzt Martin Ödegaard an Arsenal verkauft und damit wieder mehr Mittel zur Verfügung. Mbappé will einen vorzeitigen Abgang vor Vertragsende im Juni 2022 nicht forcieren, würde aber bei Real unterschreiben, falls sich die Klubs über einen Transfer bzw. die Ablöse einigen.

