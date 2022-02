PSG bietet Kylian Mbappé mehr als 1 Million pro Woche

Paris St. Germain unternimmt alles, um Kylian Mbappé von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen. Finanziell kennt der von Katar unterstützte Klub praktisch keine Grenzen.

Wie der “Independent” berichtet, bieten die Franzosen dem 23-jährigen Weltmeister ein Wahnsinns-Gehalt von 1,2 Mio. Euro pro Woche. Dies macht 62 Millionen pro Jahr! Damit steht wohl fest, dass sich ein Verbleib bei PSG für Mbappé finanziell in jedem Fall lohnen würde. Real Madrid, das intensiv um ihn buhlt, greift zwar auch tief in die Taschen, allerdings nicht ganz so tief.

Eine baldige Entscheidung über die Zukunft des Topstürmers steht laut Aussage von diesem nicht an. Er will sich vorderhand voll und ganz auf die Aufgaben auf dem Platz konzentrieren.

psc 23 Februar, 2022 15:09