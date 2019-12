Das Interesse von Real Madrid an Kylian Mbappé ist öffentlich bekannt. Um die Königlichen jedoch abzuschrecken, möchte Paris Saint-Germain laut dem Transferexperten Nicolò Schira von der “Gazzetta dello Sport” seinem Starspieler eine Mega-Summe bieten.

#PSG are working to renewing Kylian #Mbappè. Leonardo has offered 5-years contract with a wages of €32M a year. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 26, 2019