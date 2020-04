PSG plant mit Zinédine Zidane

Paris St. Germain möchte seine französische Identität stärken und Trainer Zinédine Zidane an die Seitenlinie lotsen.

Der Vertrag des 47-Jährigen bei Real Madrid läuft 2022 aus. Laut “Mundo Deportivo” möchte der Ligue 1-Klub den Weltmeister von 1998 dann unter Vertrag nehmen. Zidane erlebt bei Real Madrid eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen. In der Copa del Rey ist das Team ausgeschieden, in der Champions League steht es nach einem 1:3-Hinspiel vor eigenem Anhang gegen Manchester City mit dem Rücken zur Wand und in der Meisterschaft beträgt der Rückstand auf Barça zwei Punkte. Vorausgesetzt die Saison wird fortgesetzt, droht eine titellose Spielzeit.

Bei den Parisern steht Thomas Tuchel noch bis 2021 unter Vertrag. Der Deutsche wird wohl vor allem am Abschneiden in der Champions League gemessen. Dort steht das Team zumindest bereits im Viertelfinale. Über seine (Nicht-)Zukunft in Paris gibt es immer wieder Spekulationen.

psc 10 April, 2020 17:15