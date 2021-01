PSG-Coach Pochettino macht Ansage zu Kylian Mbappé

Der neue PSG-Trainer Mauricio Pochettino freut sich, dass er auf die Dienste von Kylian Mbappé zählen kann. Wie lange er dies noch tun kann, ist allerdings fraglich.

Der 22-jährige Torjäger steht vor einer wegweisenden Entscheidung: Verlängert er seinen bis 2022 gültigen Kontrakt oder strebt er im Sommer einen Wechsel an? Zuletzt deutete Mbappé an, dass eine langfristige Verlängerung in Paris denkbar sei. Auch ein Wechsel zu Real Madrid oder in die Premier League bleibt aber möglich. PSG-Trainer Pochettino macht nun eine klare Ansage. “Es gibt viele Gerüchte um seine Zukunft, aber ich sehe Kylian viele Jahre bei PSG”, sagt der Argentinier im Gespräch mit der “AS”.

Gleichzeitig hält der 48-Jährige fest: “Er muss diesbezüglich eine Entscheidung treffen.” Gespräche zwischen dem Jungstar und der PSG-Klubführung laufen. Mbappé sei aber weiterhin “konzentriert” und “voll in unser Projekt eingebunden”, führt Pochettino aus.

psc 29 Januar, 2021 12:05