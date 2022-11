PSG, Real & Chelsea kämpfen verbissen um Supertalent Endrick

Die Franzosen wollen sich den Jungstar von Palmeiras unbedingt sichern – genauso wie Real Madrid und Chelsea. Endrick und sein Vater haben in diesen Tagen auf eine Europareise begeben, auf der sie sich mit Vertretern der interessierten Klubs direkt austauschen. Endrick wird sich auch die verschiedenen Trainingsgelände der potentiellen neuen Klubs ansehen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano prescht PSG als erster Verein vor und hat ein Angebot für den Youngster abgegeben. Noch ist aber nichts entschieden. Bislang haben Endrick und sein Vater noch kein Angebot akzeptiert.

Tun sie dies würde der Angreifer wohl noch bis zu seinem 18. Lebensjahr in Brasilien bleiben und dann nach Europa wechseln.

Endrick deal. There’s still no agreement between Paris Saint-Germain and Palmeiras after opening bid revealed by player’s father few days ago. Nothing is agreed/done. 🚨🇧🇷 #transfers

PSG will push again — but Chelsea and Real Madrid remain in the race to sign the Brazilian star. pic.twitter.com/l2fby4W0R2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 24, 2022