PSG-Sportchef über Mbappé-Verhandlungen: “Läuft gut”

Paris Saint-Germain setzt alles daran, Kylian Mbappé im Verein zu halten. Der Kontrakt des Angreifers läuft 2022 aus, Sportdirektor Leonardo äussert sich zum aktuellen Stand.

Geht er oder bleibt er? Kylian Mbappé soll die Zukunft von Paris Saint-Germain weiter prägen, gleichzeitig ist wohl aber auch Real Madrid um den Franzosen bemüht. Wie der Weltmeister selbst plant, ist unklar. Klar ist jedenfalls, dass PSG Gespräche bezüglich eines neuen Arbeitspapiers vorantreiben will – um Interessenten wie die Königlichen auf Distanz zu halten.

“Wir unterhalten uns. Wir wollen reden und er möchte auch reden. Nun ist die Zeit, in der wir eine klarere Vorstellung von seiner Zukunft bekommen. Es läuft gut”, sagte Leonardo, der Sportchef der Pariser, am Samstagabend nach dem 3:1-Sieg bei HSC Montpellier bei “Canal+”. “Wir haben einige Schritte vorwärts gemacht, im Vergleich zur Situation vor 10, 15 Tagen”, so der Brasilianer weiter. Er betonte zudem, dass die Verhandlungen nun fortgeführt werden würden.

Der französische Meister dürfte Mbappé mit einem lukrativen Kontrakt ködern, doch ob dies ausreicht, um die etwaige Chance auszuschlagen, der nächste grosse Star bei Real Madrid zu werden? Schon in den kommenden Wochen oder Monaten könnte Klarheit herrschen.

adk 6 Dezember, 2020 10:25