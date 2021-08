PSG-Sportdirektor Leonardo bestätigt Wechselwunsch von Mbappé und attackiert Real

PSG-Sportdirektor Leonardo bestätigt öffentlich, dass Stürmer Kylian Mbappé einen Wechselwunsch formuliert hat. Ein erstes Angebot von Real Madrid sei aber abgelehnt worden. Den La Liga-Klub kritisiert der Verantwortliche der Pariser scharf.

Was diverse Journalisten und Medien bereits am Dienstagabend berichteten, bewahrheitet sich somit: Real hat eine Offerte in Höhe von 160 Mio. Euro für den Stürmerstar der Pariser geboten. Leonardo bestätigt die Höhe dieses Angebots zwar nicht, sagt aber, dass die Madrilenen tatsächlich ein Angebot abgegeben haben: “Es ist weniger als wir gezahlt haben (145 Mio. Euro, Anm. d. Red.), aber es repräsentiert nicht den Wert, den Mbappé heute hat”.

“Mbappé möchte gehen, das scheint klar”, wird Leonardo von “RMC Sport” zitiert. Und weiter: “Wenn Real Madrid ein Angebot macht, das unseren Bedingungen entspricht, werden wir sehen. Wir haben zwei signifikante Offerten zur Vertragsverlängerung unterbreitet”, führt der PSG-Verantwortliche aus und betont auch, dass es wohl Reals Strategie sei, zu zeigen, dass sie es versucht haben, um den 22-Jährigen in einem Jahr ablösefrei zu erhalten. “Real Madrid hat sich bereits zwei Jahre so verhalten, sie haben sogar den Spieler kontaktiert. Das ist inakzeptabel und illegal”, formuliert er heftige Vorwürfe in Richtung des La Liga-Klubs.

Das Tuch scheint nicht nur zwischen PSG und Mbappé, sondern insbesondere auch zwischen dem Ligue 1-Verein und Real zerschnitten. Ein Ausweg wäre, dass der Weltmeister-Angreifer doch noch bis zur Transfer-Deadline am 31. August verkauft wird. Immerhin hat Leonardo nun durchblicken lassen, dass der Topstürmer nicht (mehr) unverkäuflich ist: “Wenn er gehen will, halten wir ihn nicht zurück, aber es muss zu unseren Bedingungen sein. Kylian hat immer versprochen, dass er den Verein nicht gratis verlassen wird.”

psc 25 August, 2021 15:39