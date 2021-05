In Quarantäne: Toni Kroos droht das Saisonaus

Real-Profi Toni Kroos musste sich in Quarantäne begeben und könnte die verbleibenden Saisonspiele mit seinem Verein verpassen.

Der 31-Jährige stand in engem Kontakt zu einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person und musste sich deshalb in Quarantäne begeben, wie sein Verein mitteilt. Das sonntägliche Spiel der Madrilenen bei Athletic Bilbao wird der Mittelfeldspieler ganz sicher verpassen. Ob er die Quarantäne nach negativen Coronatests für das abschliessende Spiel gegen Villarreal am 23. Mai rechtzeitig verlassen kann, ist ungewiss. Real kämpft mit Stadtrivale Atlético und Barcelona um die spanische Meisterschaft. Die Königlichen liegen zwei Spiele vor Schluss mit zwei Punkten Rückstand auf Atlético auf dem zweiten Tabellenplatz. Kroos kann der Mannschaft im Titelrennen wohl nicht mehr helfen.

psc 14 Mai, 2021 16:49