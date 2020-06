Ramos plant Karriereende im neuen Bernabéu

Mit 34 Jahren ist Sergio Ramos nicht mehr der Jüngste. Eine Vorstellung davon, wie das Karriereende aussehen soll, hat der Kapitän von Real Madrid.

Derzeit schreitet der Umbau am Estadio Santiago Bernabéu weiter voran. Die Königlichen erhalten einen neuen Fussballtempel an der Concha Espina – Ende 2022 soll es fertig sein, dann wäre Real Madrids Kapitän Sergio Ramos bereits 36 Jahre alt.

“Im neuen Bernabéu aufzuhören, wäre perfekt für ihn”, meint sein Bruder René, der zugleich sein Berater ist, im Interview mit “Onda Cero” und fügt dabei an: “Er will so lange weitermachen wie es geht. Physisch fühlt er sich sehr gut.”

Ramos’ Vertrag bei den Blancos läuft 2021 aus und soll verlängert werden. Ob dies nicht bereits geschehen ist, ist unklar. Spanischen Medienberichten zufolge geben die Madrilenen Vertragsverlängerungen nicht mehr öffentlich bekannt – der Grund dafür bleibt unbekannt.

adk 7 Juni, 2020 15:58