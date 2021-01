Ramos’ Real-Abgang rückt immer näher

Das Ende der Beziehung zwischen Real Madrid und Sergio Ramos naht. So ist es zumindest aus Spanien zu vernehmen.

Es wird immer wahrscheinlicher, dass Real Madrid und Sergio Ramos nach Ablauf der Saison 2020/21 getrennte Wege gehen. So schreibt auch die “Marca”, dass “mit jedem Tag” der Abschied näher rückt. Vor einem Monat sollen die Blancos ihrem Captain letztmals ein Vertragsangebot zur Unterzeichnung vorgelegt haben. Vergebens.

Der “AS” zufolge ist Real inzwischen zwar bereit, Ramos seinem Wunsch nach einem Zweijahresvertrag zu erfüllen. In Sachen Gehalt sollen die involvierten Parteien aber weit auseinanderliegen. Inmitten der Pandemie fordert Real den 34-Jährigen dazu auf, Abstriche zu machen.

Unter anderem lockt Paris Saint-Germain. “Man wird sehen, was in den kommenden Monaten passiert. Hier würde Ramos einen grossen Verein vorfinden, der immer gewinnen will. PSG ist einer der grössten Vereine der Welt”, sagte Trainer Mauricio Pochettino der “Marca”.

aoe 30 Januar, 2021 13:06