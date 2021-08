Raphaël Varane aus Quarantäne entlassen – Unterschrift bei ManUtd folgt

Der französische Abwehrspieler Raphaël Varane ist bereits seit letztem Donnerstag auf der Insel. Allerdings musste er seither in eine Quarantäne. Aus dieser wurde er am Dienstag entlassen. Es folgt der Medizincheck für seinen Wechsel zu Manchester United.

Die Red Devils haben sich mit Real Madrid über einen Wechsel des 28-jährigen Weltmeisters geeinigt. Bis zu 50 Mio. Euro zahlt der Premier League-Klub. Laut “Manchester Evening News” wird Varane am Dienstag den Medizincheck bestreiten. Am Mittwoch wird er dann wohl nach Jadon Sancho und Tom Heaton als dritter Neuzugang von ManUtd in diesem Sommer präsentiert.

psc 10 August, 2021 13:59