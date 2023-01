Rassismus-Skandal: Vinícius kritisiert LaLiga

Weil er bei Real Madrids 2:0-Erfolg bei Real Valladolid rassistische Sprüche einstecken muss, setzt sich Vinícius Júnior zu Wehr. Der Brasilianer übt gleichzeitig Kritik an LaLiga.

Vinícius Júnior hat sich abermals über Rassismus in Spaniens Stadien beklagt und den Verantwortlichen LaLigas Untätigkeit vorgeworfen. «Rassisten kommen immer noch in die Stadien, um den besten Klub der Welt aus der Nähe zu sehen, und LaLiga tut weiter nichts», moniert der 22-Jährige.

Doch bei LaLiga will man diesen Vorwurf nicht so stehen lassen. Die Liga kämpfe seit Jahren gegen Rassismus, schreibt LaLiga-Chegf Javier Tebas auf Twitter an den Profi von Real Madrid gerichtet: «Es ist sehr bedauerlich, unfair und nicht wahr, öffentlich zu behaupten, die Liga tue nichts gegen Rassismus. Informiere dich mal besser.»

adk 1 Januar, 2023 16:52