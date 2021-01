Raul-Legende Raul positiv auf Corona getestet

Real Madrids Klublegende Raul wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Wie die “Marca” berichtet, hat sich der 43-jährige Spanier umgehend in Isolation begeben. Raul sammelte als Spieler der Königlichen grosse Meriten. Inzwischen ist er als Trainer der zweiten Mannschaft, also der Castilla, tätig. Trotz des positiven Tests müssen die Spieler nicht in Quarantäne und können das Programm regulär weiterführen.

psc 19 Januar, 2021 17:54