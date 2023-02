Real, Barça & Juve kontaktieren 50 Klubs für neue Super League

Das Projekt europäische Super League wird von Real Madrid, dem FC Barcelona und Juventus weiterhin sehr aktiv verfolgt.

Wie der englische «Telegraph» berichtet, haben die drei Vereine gemeinsam mit dem Unternehmen «A22», das für diese Gelegenheit an Bord geholt wurde, bereits über 50 europäische Vereine kontaktiert. Zielsetzung ist es demnach einen neuen Wettbewerb mit 60 bis 80 Klubs zu etablieren, der als Konkurrenz bzw. Ersatz zu den europäischen Wettbewerben der UEFA läuft.

Noch steckt weiterhin alles in den Kinderschuhen. Immerhin urteilte ein Madrider Gericht in der vergangenen Woche, dass die UEFA und FIFA keine Klubs von ihren Wettbewerben ausschliessen können, die ein konkurrierendes Format aufbauen. Somit drohen Real und Co. keinerlei Konsequenzen im Hinblick auf die Teilnahme an der Champions League.

Ziel der neuen Super League soll es sein, das vermeintliche Monopol der UEFA zu untergraben. Real-Präsident Florentino Perez und auch sein Barça-Pendant Joan Laporta haben in der Vergangenheit öffentlich kritisiert, dass die Klubs mehr oder weniger dem Diktat des europäischen Verbands ausgesetzt sind und auch die monetäre Verteilung der Einnahmen nicht gerecht oder sinnvoll geschieht. Bei wichtigen Entscheidungen hätten sie wenig Mitspracherecht, ausserdem werde Opposition nicht geduldet.

"Heute stellen wir die vorläufigen Ergebnisse der ersten Phase unseres Dialogs vor, der ehrlich, direkt und konstruktiv war […] Wir haben das Feedback in zehn Prinzipien zusammengefasst, die den Rahmen für einen zukünftigen europäischen Klubwettbewerb bilden sollen." 👇 pic.twitter.com/lxTGv7v0Kh — A22 Sports (@A22Sports) February 9, 2023

psc 9 Februar, 2023 10:21