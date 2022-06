Real-Boss Florentino Perez rechnet mit Kylian Mbappé ab

Real-Präsident Florentino Perez hatte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wieder einmal einen Auftritt in der TV-Sendung “El Chiringuito”. Während fast zwei Stunden gab er im Studio Auskunft über diverse Themen. Natürlich war auch vom gescheiterten Wechsel von Kylian Mbappé zu den Königlichen die Rede.

Perez rechnet mit dem französischen Weltmeister ab und behauptet, dass bei diesem quasi ein Sinneswandel zum Schlechten stattgefunden habe, der ihn den Vertrag bei PSG verlängern liess. “Es ist viel Zeit vergangenen, er musste ein Jahr warten und hat immer bekräftigt, dass Real Madrid sein Traum ist. So haben wir das verstanden. 15 Tage zuvor hat sich die Situation dann verändert. Warum? Ich denke, er wurde unter Druck gesetzt – auf der einen Seite politisch, auf der anderen Seite denke ich auch wirtschaftlich”, so Perez. Es habe sich definitiv etwas verändert. Mbappé sollte in Paris nicht nur Anführer einer Mannschaft, sondern auch des Managements des Vereins werden. Aus Sicht der Real-Verantwortlichen stand fest: “Wir haben uns gesagt: Das ist auch gar nicht der Mbappé, den wir gerne holen würden. Das ist ein anderer Mbappé, das Ergebnis des Drucks.”

Die Wut der Madridistas über den gescheiterten Wechsel kann der Real-Boss verstehen. Letztlich sei aber schon alles gut, wie es kam: “Der Mbappé, der hier eigentlich hätte herkommen sollen, ist nicht der, mit dem ich es letztlich zu tun hatte. Wenn das so ist, bevorzuge ich es, dass er bei PSG bleibt. Der Mbappé, den ich wollte, ist der, den ich kennenlernte, der diesen Traum hatte.”

Vom französischen Weltmeister hatte Perez eine Nachricht mit der Absage erhalten: “Ich habe ihm alles Gute gewünscht, in dem Moment hat er mich aber schon nicht mehr interessiert. Kein Spieler steht über Real Madrid. Es ist ein Mannschaftssport – einer für alle, nicht alle für einen.”

Trotz allem will der Real-Präsident einen künftigen Wechsel Mbappés ins Santiago Bernabeu nicht gänzlich ausschliessen.

psc 16 Juni, 2022 09:54