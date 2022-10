Real-Boss Florentino Perez gibt Mbappé die Hand, aber…

Real-Präsident Florentino Perez und Torjäger Kylian Mbappé sahen sich anlässlich der Ballon d’Or-Verleihung in Paris persönlich. Zu einer Konversation zwischen den beiden kam es allerdings nicht.

Bekanntlich galt der PSG-Stürmer zu Beginn dieses Jahres noch als grosses Transferziel der Madrilenen. Mit seiner Vertragsverlängerung in Paris hat er vielen Real-Fans und möglicherweise auch Perez dann einen Dolchstoss versetzt. Aktuell ist Mbappé bei den Spaniern kein echtes Thema, wenn man den Ausführungen von Perez Glauben schenkt. Etwaige Spekulationen interessieren diesen gar nicht, wie er nach der Ballon d’Or-Gala verrät: «Es ist nicht so, dass mich das langweilt, ich lese das nämlich gar nicht. Man kann nie etwas wissen, aber wir haben im Angriff Spieler bei Real Madrid, die sich spektakulär entwickeln. Rodrygo und Vinícius sind zwei Top-Spieler. Bei Real Madrid schaut man nur auf die Spieler, die da sind – und mit denen sind wir glücklich, bei uns läuft es nicht schlecht. Vor uns liegt eine vielversprechende Zukunft.»

Zu seiner kurzen Begegnung mit Mbappé sagt der Real-Boss: «Ich habe nicht mit ihm gesprochen. Wir haben uns die Hand gegeben. Alles gut, herzlich. Ich konnte mich auch gar nicht unterhalten, weil da so viele Leute waren.» Nach einer Annäherung hört sich dies gar nicht an. Der französische Weltmeister betonte am Wochenende allerdings, dass er in Paris glücklich sei und wies Wechselgerüchte weit von sich.

psc 18 Oktober, 2022 10:05