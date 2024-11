Real-Boss Perez streitet sich mit Ancelotti wegen Arda Güler

Real Madrids Klubpräsident Florentino Perez ist nicht damit einverstanden, dass das türkische Supertalent Arda Güler unter Trainer Carlo Ancelotti derart wenige Einsatzgelegenheiten erhält.

Laut "Relevo" droht wegen dem 19-jährigen Spielmacher klubintern sogar richtiger Ärger. Perez und auch weitere Klubverantwortliche erwarteten von Güler in dieser Saison den nächsten Schritt. Vor allem in der Nationalmannschaft beweist dieser auch immer wieder, dass er in der Offensive grosse Gefahr versprühen kann. Ancelotti konnte er bislang aber offenbar nicht überzeugen. Der frühere Fenerbahçe-Profi stand in dieser Saison erst 292 Spielminuten auf dem Platz. In der Champions League waren es sogar erst 39. Bei der 1:3-Niederlage gegen Milan sass er am Dienstagabend während 90 Minuten auf der Ersatzbank.

Perez könnte mit Ancelotti bald das Gespräch suchen und eine Erklärung fordern. Angeblich ist der Coach mit der Defensivarbeit Gülers nicht zufrieden. Der Italiener stellt sich zudem auf den Standpunkt, dass er schon viele Talente ausgebildet habe und sehr genau wisse, was es braucht.

Wie lange die Geduld der Real-Bosse und auch von Güler selbst ist, muss sich weisen. Der Vertrag des Nationalspielers läuft zwar bis 2029, unter Umständen könnte er aber auf eine Ausleihe pochen, wenn sich an seiner Situation in Madrid nichts ändert.

psc 6 November, 2024 13:29