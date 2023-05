Real-Boss Pérez spricht Ancelotti-Machtwort

Über die Zukunft von Carlo Ancelotti wurde in letzter Zeit viel spekuliert. Real Madrids Präsident Florentino Pérez spricht nun ein Machtwort.

Carlo Ancelotti hat Real Madrid am Samstagabend den spanischen Pokal beschert. Seit seiner Rückkehr 2021 hat der Italiener mit den Königlichen somit jeden Titel mindestens einmal gewonnen. So sind die Spekulationen über seine Entlassung auch nichts als heisse Luft.

«Ich will nichts mehr davon hören, er hat einen Vertrag und wir sind glücklich», stellte Florentino Pérez am Samstag nach dem 2:1-Final-Erfolg gegen CA Osasuna hinsichtlich Ancelotti klar. «Ich bin sehr glücklich», sagte Pérez über den 20. Pokaltitel Real Madrids. «Denn jedes Mal, wenn ein Titel gewonnen wird, ist das ein Grund zur Freude. Alle Titel werden mit viel Mühe und Opfern errungen.» Ancelotti nimmt mit Real Madrid in dieser Saison noch die Champions League in Angriff. Dort geht es am Dienstag (21 Uhr) im Halbfinal-Hinspiel gegen Manchester City.

adk 7 Mai, 2023 13:14