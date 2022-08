Real-Boss Pérez über Casemiro-Abgang: “Hat das Recht, selbst zu entscheiden”

Casemiro verlässt Real Madrid in Richtung Manchester United. Reals Präsident Florentino Pérez und Luka Modric haben sich zum Verkauf geäussert.

Real Madrid winkt für den Verkauf von Casemiro an Manchester United eine kolportierte Grundablöse von 73 Mio. Euro, wobei diese Summe dank Boni noch ansteigen kann. “Casemiro ist eine Legende und hat sich das Recht erarbeitet, selbst zu entscheiden, was er tun will – wegen all dem, was er uns gegeben hat”, erklärte Florentino Pérez vor dem 4:1-Sieg der Madrilenen am Samstagabend bei Celta Vigo gegenüber “DAZN”. Der Präsident des spanischen Rekordmeisters sei dennoch davon überzeugt, “dass wir eine grossartige Mannschaft und einen ausgezeichneten Trainer haben”.

Luka Modric findet es indes “schade, wir haben hier mit ihm Geschichte geschrieben. Er war für uns ein fundamentaler Bestandteil, wir werden ihn als Fussballer und als Menschen sehr vermissen”, so der Kroate über Casemiro. “Ich bin traurig, ihn sehen zu gehen, aber das gehört zum Fussball. Wir müssen jetzt ohne ihn weitermachen, jeder muss bei den Dingen, die er getan hat, noch mehr geben”, fügte der Weltfussballer von 2018 an.

adk 21 August, 2022 12:12